大腸癌篩查51萬參與者3400人確診　4萬人發現患大腸腺瘤

3月是「大腸癌關注月」，大腸癌是本港第三常見的癌症，亦是致命癌症的第二位。自2016年開始普及的「大腸癌篩查計劃」，由政府資助合資格50至75歲沒有病徵人士，到私家診所做大腸癌篩檢，截至上年底，已有約51萬名合資格人士參與計劃，約7.7萬人的大便免疫化學測試結果呈陽性，約4萬人在接受大腸鏡檢查後確診大腸腺瘤，約3,400人確診大腸癌。經計劃確診大腸癌的個案中，約2,400宗已進行初步分析，當中約56%屬早期個案，治癒率較高。

有醫生指，衞生署最新健康行為調查報告顯示，香港市民普遍有一些不健康但可改變的生活習慣，例如14.8%成年人士體能活動量不足、97.0%市民進食不夠水果和蔬菜，以及2.7%人士（15歲或以上）每月暴飲至少一次等。這些習慣均是罹患常見非傳染病（包括癌症）的重要風險因素。市民應建立健康生活方式和習慣，包括多做運動、每天吃兩份水果和3份蔬菜、減少進食紅肉和加工肉食、保持健康體重、不吸煙和不喝酒，預防大腸癌。

大腸癌是本港十大癌症之一，在2022年，本港錄得5,190宗新症，同期有2,270宗因患上大腸癌而死亡的個案。大眾有必要提高預防意識。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅呼籲，合資格50至75歲香港居民，有意參加的人士應先約見已參與計劃的基層醫療醫生，並由該醫生安排大便免疫化學測試。如測試結果呈陽性，參加者會獲轉介到已參與計劃的大腸鏡醫生接受政府資助的大腸鏡檢查。如測試結果呈陰性，參加者應於兩年後進行覆檢。