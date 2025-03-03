房地產低迷地產商趨審慎　議員倡北都按發展規模補地價

在龐大財赤下，政府仍要加快發展北部都會區，有議員認為傳統產業或遇瓶頸，新時代需要新增長點，因此有發展必要，又指目前財政緊絀、房地產不興旺，現時發展商轉趨審慎，單靠賣地收益，難以持續支撐公共財政。他指傳統補地價方式需按地積比上限，一次性繳付全額地價，建議改為按發展規模補地價，同時使用組裝合成法，降低企業成本並方便發展。

議員劉國勳今日(3日)指出，現時發展商補地價需依照「最高潛在估算價值」，一筆過補繳地積比上限的地價。他指即使發展商不會用盡地積比興建大廈，亦需先全數補地價，變相推高初期成本。他建議政府參考過去考慮過的「按實補價」政策，容許企業按實際用途與發展規模地價及分期發展。

他舉例，假設最高地積比為9倍，現時發展商如只想先發展3、4成的規模，仍需繳付全費，導致前期投入成本加大。他指「按實補價」容許發展商先支付3成地價，能夠減低風險、增加投入，認為做法較切合北部都會區發展。

就建造方式，他建議推行「1.5級產業園」先導計劃，讓企業建設非永久性的建構物，如善用「MIC 組裝合成」、模組化的技術方便興建、擴建及遷拆。他認為傳統建築方式較貴，而且難以改動，模組化技術方便興建、擴建及遷拆，能夠「留白」、保持發展彈性。

在土地用途方面，他認為以往新發展區的規劃未必再符合目前的發展需要，部分土地市場反應不熱烈，應按實際需要動態規劃。他又指現行政策會列明每幅土地的用途，建議負面清單形式列明土地不能發展的類別或範疇，允許發展商自由組合產業與商業功能，鼓勵創新業態。

他又認為現時短期租約最長7年的原則規例不足以形成新產業，反而成為產業發展的阻力，難以支撐企業中長期投資需求，建議限延長至15年或20年。他又建議政府推動多元土地發展模式，可租可買或由政府參股，同時將土地招標從「價高者得」轉向技術標及價格標的「雙信封制」。

對於部門協作上，他指北部都會區工作涉及不同政府部門和法例，建議設立北都條例及北都管理局，以較高層次統整北都相關的發展，以免政出多門、拖慢建設進度。他又建議引入清單列出開支或預算開支，以及研究資料，讓政府整合各規劃用地。