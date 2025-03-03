啟德體育園開幕禮現安檢漏洞　有人取酬帶客「走後門」入場

啟德體育園在上周六(1日)舉辦開幕禮，邀請眾多運動員及藝人表演，8,500張門票在開售約半小時售罄，更一度出現「黃牛票」。不過有傳媒發現，當日有人在體育園外以每位最少千港元報酬兜搭，帶人「走後門」入場，期間毋須安檢和驗票，持違禁品如長傘及專業相機也能順利進場。體育園今日(3日)回應指會嚴肅處理事件，正與執法部門緊密聯繫。

據報上周六開幕禮傍晚，有說普通話男子在啟德體育園外向路人搭訕，聲稱可帶人入場觀看開幕禮，開價每位1,000港元，兩人同行則收1,600港元，而高處座位則每人1,500港元，又聲稱是「走漏洞」進場，已跟驗票人員「打好招呼」。他們其後帶着屬於體育園規定禁帶物品的長柄雨傘及專業相機順利進場，期間沒人對他們進行安檢或驗票。該男子又安排座位予後門進場的人，稱場內僅8,500張門票公開發售，其餘贈送或派發的門票會有人「甩底」而出現空位，叫人毋須擔心被趕。

議員江玉歡表示，該名「走後門」男子的行為可能干犯盜竊罪，即以欺騙手段取得財產。若該男子是開幕禮的外判商、製作公司，或者體育園職員等，則可能觸及《防止賄賂條例》中代理人的貪污交易，即隱瞞僱主私下收受利益。她認為園方需要嚴查相關管理漏洞。

啟德體育園回應指，關注並會嚴肅處理事件，正積極與保安公司了解及跟進，又說絕不容許未持有效門票的人士進入啟德主場館參與活動，亦正與執法部門緊密聯繫，若調查發現有懷疑違法情況，會轉交相關部門跟進。

體育園開幕禮門票合共有3.36萬張門票，當中一半由政府分發，除了公開發售的8,500張門票，8,300張將予低收入人士家庭，例如「共創明『Teen』計劃」學員、以及各區區議會和地區「三會」(分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會)，再加上行政會議和立法會議員，與文體旅範疇相關的諮詢組織委員等嘉賓。另有1.68萬張由啟德體育園向贊助商以及合作夥伴、參與啟德體育園籌建和運作的單位分發。