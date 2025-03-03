內媒批美歐謀烏礦產　白宮掠奪計劃受挫氣急敗壞

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基原定上月28日舉行的礦產協議簽署儀式，因雙方會晤期間爆發罵戰而取消。內地官媒周日（2日）發布題為「任爾焦土，吾要稀土」的文章，指這表面看是外交禮儀的崩塌，實則是白宮因其攫取烏克蘭礦產資源計劃受挫而氣急敗壞。中國外交部發言人林劍周一（3日）回應烏克蘭問題時表示，中方將繼續致力於為政治解決烏克蘭危機、實現和平，發揮建設性作用。

文章稱，根據協議草案，美國不僅要烏克蘭將自然資源未來收益的50%投入美烏基金，更企圖通過支持關鍵礦產開發的名義，將觸角伸向烏克蘭油氣基礎設施，被形容為「21世紀的經濟殖民契約」。美烏會晤破局後，歐洲盟友力挺澤連斯基，但內媒認為方式雖然不同，但歐洲人同在打礦產資源主意，烏克蘭最終難逃淪為「魚肉」的命運。

文章又指，對列強來說，在利益面前，共同的價值觀、盟友等一切都是幌子，烏克蘭人應認識到其國家已被標註成資源版圖上的一個坐標。內地官媒旗下自媒體「玉淵譚天」則指出，美烏礦產協議有多離譜，特朗普想烏克蘭償還5,000億美元（約3.9萬億港元），根據協議草案及數據計算，美國要的錢烏克蘭得還63年，對烏方來說非常沉重。

有分析人士稱，中國可能會向烏克蘭派遣維和人員。林劍周一回應時強調，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，中方支持一切有利於和平解決危機的努力，期待各當事方找到能夠照顧彼此關切、可持續和持久的解決方案。