今年1月零售銷貨價值按年跌3.2%　連挫11個月

零售業寒冬未過，銷售表現連挫11個月。政府統計處今日(3日)發表最新的零售業銷貨額數字顯示，今年1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為353億港元，較去年同月下跌3.2%，但較去年12月的9.6%跌幅收窄。港府表示，1月零售業總銷貨價值經季節性調整後按月比較亦有所回升，但這些改善部分可能由今年農曆新年來臨得較早導致，又展望零售業的短期表現將繼續受旅客和市民消費模式轉變所影響。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年1月與去年1月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌17.9%。其次為電器及其他未分類耐用消費品則下跌10.5%；燃料下跌4.3%；汽車及汽車零件下跌52.6%；書報、文具及禮品下跌15.1%；傢具及固定裝置下跌26.4%；中藥下跌4.6%；以及眼鏡店下跌4.4%。

另一方面，其他未分類消費品的銷貨價值上升6.6%。其次為超級市場貨品上升4.9%；食品、酒類飲品及煙草上升10.9%；服裝上升1.2%；藥物及化妝品上升4.3%；百貨公司貨品上升0.5%；以及鞋類、有關製品及其他衣物配件上升7.1%。

統計處另指在闡釋1月數字時，須注意零售業於每年首兩個月的銷貨額一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，在該節日前本地消費開支通常處於季節性高位。由於今年農曆新年在1月29日，但上年則在2月10日，因此今年1月數字與去年1月數字的按年比較可能會受到某程度的影響。

翻查數據，零售業總銷貨價值自去年3月起持續按年下跌，至今年1月已連續11個月，跌幅最嚴重的一個月在去年4月，較2023年同月大挫14.7%；其次在去年7月。