輸錢毆劫事主1.2萬兼致左眼失明　17歲學生被判入教導所

一名年輕倉務員於2023年在大角咀的派對房間內因打麻雀輸錢感不忿，繼而夥同一名男學生以鐵棍襲擊贏錢的17歲男學生，更搶去他銀包內的1.2萬港元，事件最終令事主左眼失明。該名倉務員與其同夥早前於高院承認搶劫及有意圖導致他人受嚴重傷害等罪，倉務員被判囚6年，其同夥則於今日(3日)被高院法官陳慶偉判入教導所。陳官指從更生角度來看，讓該被告在該處接受紀律訓練，比在獄中服刑更有利。

兩被告依次為19歲貨倉員趙俙迪及17歲學生溫知新，2人同被控搶劫罪及有意圖導致他人受嚴重傷害罪。控罪指，2人於2023年4月18日在大角咀福昌工廠大廈搶劫17歲的男事主現金1.2萬港元；另被控在同日同地點，有意圖非法及惡意地對該男事主造成嚴重身體傷害。趙俙迪於上月已被判入獄6年，溫則在提取相關報告後於今天判刑。辯方求情指，被告已意識到自己的行為問題，報告則指被告適合判入教​導所。

案情指，17歲事主於案發當日凌晨獲邀到大角嘴福昌工廠大廈一間「派對房間」打麻將，贏了500港元，並要求輸家之一的被告趙俙迪付錢。聚會結束後，趙等人離開，事主與另外2人在單位睡着，其間事主因劇痛而醒來，看見趙用鐵通打他。事主恢復意識時，發現錢包內1.2萬港元不翼而飛。溫則手持短刀指向事主友人的頸部，自稱受人指使。趙被捕後，在警誡下稱不滿事主贏錢後表現風騷。事主接受治療後發現他左眼完全視網膜脫離、脈絡膜脫離及脈絡膜上腔出血。辯方早前於庭上確認事主左眼的情況可視為失明。

案件編號：HCCC 158/2024