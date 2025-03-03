香港生物多樣性持續惡化　232物種面臨滅絕風險

本港具有地形複雜、生境多樣化的優勢，亦設有廣闊的郊野公園系統，因此得享豐富的生物多樣性。有調查發現，886個物種中有21種已在香港滅絕，更有232種有本地滅絕危機，當中鳥類和淡水魚類面臨最大威脅，近一半面臨中度至高度滅絕風險。保育團體呼籲社會各界盡快制定具體計劃及投放資源，以免再有原生物種從香港消失。

有保育團體早前聯同24位本地生態學家和專家的專業知識，評估了涵蓋哺乳類、鳥類、爬行類、兩棲類、淡水魚、蝴蝶、蜻蜓和淡水甲殼類八大動物類群，共886個物種的保育狀況，並於今日（3日）發布《香港生物多樣性現狀2025》。研究發現，886個物種中有21種已在香港滅絕，232種有本地滅絕危機，包括白腹隼鵰、長趾蛙及虎紋蛙等。在被評估的動物中，鳥類和淡水魚類面臨最大的威脅，近一半面臨中度至高度滅絕風險。依賴低地生境，如淡水沼澤、河流、農田和其他開闊田野生境的物種，因為面臨生境喪失和退化、偷獵以及外來入侵物種等的威脅，正經歷最嚴峻的衰減。

團體又發布《香港陸地生物多樣性熱點地圖 2025》，列出了27個位於保護區系統以外的關鍵生物多樣性熱點，其覆蓋的土地面積約67平方公里，僅佔香港全境約6%，卻孕育了95%的受威脅物種。當中13個位處規劃中或已落實的發展項目區內，其中10個熱點在北部都會區內；近8成熱點（21個）曾遭受生態破壞，74%（20個）熱點內的關鍵生境正在惡化。

嶺南大學助理教授(研究)曾憲發指，香港的淡水魚類中，近一半面臨本地滅絕風險，必須改善河溪渠道化、水質污染以及外來入侵種的問題。香港觀鳥會總監余日東稱，鳥類是香港最受威脅的動物類群之一。從受威脅鳥類所需的生境，可見低地濕地和農田的喪失，以及植被演替造成的生境變化，對繁殖和遷徙鳥類的影響最為顯著。