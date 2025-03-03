啟德體育園設施3.5起可租用　跑步徑晚間每位18元　

隨着啟德體育園已正式開幕，除了主場館僅在活動時開放，部分設施周三(5日)起開放予公眾租用。其中，啟德青年運動場9條跑步徑將在上午7時至下午3時免費開放；下午5時至晚上10時半，則需每位收18港元。其他室內及戶外設施亦需收費。園方今日(3日)表示，年滿15歲人士須先登記成為啟德體育園會員，再透過園區網頁、手機應用程式，預訂和查看設施租用情況。

啟德青年運動場除了跑步徑，場內的標準草地球場可進行足球或欖球運動，每90分鐘收費1,800港元。啟德體藝館習藝坊則提供籃球、 羽毛球、排球等體育設施，收費以每小時計算，乒乓球每小時50港元；籃球及排球場每小時500港元；羽毛球場每小時75港元，收費均較康文署場地為高，例如康文署乒乓球收費每小時僅14港元；籃球及排球場每小時148港元；而草地足球場每90分鐘僅288港元，與體育園收費相差逾5倍。

啟德體育園表示，會陸續有序地提供指定的室內及戶外體育設施予公眾於特定日期預訂使用。公眾在周三起可透過園區網頁及流動應用程式查看11日內的設施租用情況。至於預訂設施，園方說市民要成為「啟德體育園之友」會員後翌日起，才可於預訂10日內可供租用的設施。