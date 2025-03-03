鮮甜士多啤梨藏食安危機　專家教點至食得放心

「士多啤梨點樣揀」，今時今日一樣不可以掉以輕心，早前便有美國環保組織發表蔬果殘留農藥名單，結果士多啤梨連續第9年奪冠；攝取過多農藥會增加致癌、不育等風險，不可謂不駭人。《東呼即應》邀請專家解說如何選擇及清洗士多啤梨，以及吃甚麼水果時要特別留心。環境學者指食水果時，一定要將它的皮盡量除掉，再安全一些，可用鹽水浸泡它，另外也有些蔬果，譬如蓮霧有孔，會易藏殘餘物，建議用毛掃拭擦或浸泡後再食用。

根據美國環保工作組織（EWG）在2024年公布的最多殘留農藥蔬果名單，當中有12種蔬果受農藥嚴重污染，其中包括廣被認為超級抗氧化、極具營養價值的「羽衣甘藍」，有近6成被驗出含有能致癌的殘留農藥；而鮮嫩甜美的士多啤梨，更連續9年蟬聯最多殘留農藥的「骯髒之王」，究竟這些農藥有多可怕？

香港食品創新科技中心項目總監方麗影表示，士多啤梨成熟了可以採摘，或羽衣甘藍成長得很好，可以採摘食用，如果是水耕培植的士多啤梨或羽衣甘藍，其實相對之下比較沒顧慮，如果是用回傳統泥耕、土耕種法時，它們都會很接近地面。而靠近地面成熟的蔬果，大部分都較易有蟲害、有農藥甚至沙石的污染，如果你真的吃到殘餘農藥，當然會有急性反應，通常急性反應中會有嘔吐、腹瀉、頭暈，是會直接影響你的神經系統，需要馬上就醫。也有一些是慢性的，每天攝入少許殘餘農藥，亦會影響身體內肝腎等器官，這些排毒的系統長期遭到損害，會引致身體肝腎等器官不適或受損，最重要是要食得均衡，不要長時間進食同一種東西，特別是水果，就像士多啤梨，清洗完也沒皮可以剝，但你也不會天天吃士多啤梨，建議翌日可改為吃橙，因為一定不會吃皮，只會吃內裏的果肉，同樣會攝取到維他命C；多點不同食物選擇，便可令風險分散。

為了徹底清洗蔬果的殘留農藥，街坊主婦都各施各法。環境科學學人梁浩文指，清洗蔬菜不外乎數個方法，首先在未浸泡前，先把菜洗乾淨，再浸泡稀釋梳打粉水或檸檬水，會令那些污染物隨着酸鹼度、溶解度不同，便可以把它們帶走，浸泡如半小時或1小時，之後再把菜沖洗乾淨，最好用流動水洗，浸泡完再沖洗是最徹底的清洗方法。至於烹調方法，建議把菜灼熟，可減少更多污染物。

至於使用鹽水、梳打粉或醋浸菜，各種方法的效用又如何？梁浩文指，殺蟲劑本身是有機物，鹽水本身是無機物質，鹽水有極性，所有溶劑也有極性，但有機物質沒有極性，所以它們互相不會出現互溶情況，因此用鹽水清洗殺蟲劑，效率會較低。至於梳打粉本身偏向鹼性，它或會令水變得較鹼性，將那些有機物質透過物理現象，把它沖走掉；而醋本身帶有酸性，多些酸性會有多些離子，透過離子把污染物拉出來，浸完醋後再洗乾淨，洗乾淨後再浸梳打粉也是沒問題，兩個方法全做也沒問題；但當然不要同時做，因為如果同時加醋又加梳打粉，兩個本身會互相中和了。