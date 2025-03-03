專上學院修例草案周五刊憲　月中進行首讀及三讀

《2025年專上學院（修訂）條例草案》將在周五(7日)刊憲，並將於本月19日交到立法會進行首讀及二讀，教育局表示，已就修例建議廣泛諮詢相關持份者，包括自資專上教育委員會、立法會教育事務委員會，以及自資專上教育界別，並已適當地將收到的意見納入《條例草案》，持份者整體上對建議表示支持。

《條例草案》將優化院校註冊的規定，強化註冊條件及把關機制，以確保註冊院校的質素，當中，院校須取得及維持香港學術及職業資歷評審局頒授的機構評審資格，以證明其營辦專上課程的能力，亦將訂定一套公平而透明的程序，包括就表現欠佳的院校的註冊施加條件或限制，讓教育局按機制支持院校改善其運作，當局期望透過嚴謹的質素保證，提升自資專上教育在本地及國際間的認受性，鞏固自資界別與公帑資助界別雙軌並行。

另外，《條例草案》會理順自資院校頒授學位的安排，將有關審批權轉授予教育局局長，以及廢除部分已不合時宜或過於規範化的條文，以更充分發揮自資界別的靈活優勢，開辦課程培育市場需要的人才。