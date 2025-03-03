換錢黨吞28萬輸清　遭同黨禁錮2人被捕

兩名同鄉感到不妥，將彭某帶到路氹某酒店房間禁錮。

一名內地男外僱涉嫌在工餘時間與兩名同鄉合作做換錢黨，結果衰爛賭將28萬人民幣資金全數輸光，其後遭兩名同鄉禁錮迫令還錢，更被恐嚇不還錢就將其賣到東南亞工作，最終該名外僱借故籌錢致電同事報案。澳門執法部門接報後到場將其救出，拘捕兩名同鄉。

兩名被捕同鄉分別姓胡，女，39歲，報稱教師；姓張，男，37歲，無業。二人涉嫌觸犯禁錮、嚴重脅迫、經營為賭博的不法匯兌罪；案中男外僱姓彭，38歲，報稱路氹某燒烤店廚房助理，其亦涉嫌觸犯經營為賭博的不法匯兌罪，案件送交檢察院處理。

案情指，案中胡、張二人在去年11月初因得知彭某在澳門做外僱，以及利用工餘時間兼職換錢黨，於是3人合作，由胡、張二人打本8萬及20萬元人民幣予彭某開展換錢活動，彭某承諾每日透過電子支付400及600元報酬。

直至去年12月底，彭某挪用並輸光28萬元資金，其後便再無支付報酬且一直拖延至今。上月28日，兩名同鄉感到不妥，相約到彭某的工作地點追數，更將其帶到路氹某酒店房間禁錮，扣起其證件並簽借據迫令還錢，聲稱若不還錢便將其賣到東南亞工作抵債。期間彭某借籌款為名，暗中聯絡其燒烤店同事代為報案。

前日(3月1日)晚，執法人員接報後到上址拘捕胡女及張某，救出彭某揭發事件，彭某供稱去年11月下旬至12月底期間，一直利用工餘時間兼職做換錢黨，過程中至少獲利2萬澳門元的差價。