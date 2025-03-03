今年兩次載人飛行任務　航天員乘組已選定

中國載人航天工程辦公室周一（3日）公布，今年規劃兩次載人飛行任務和一次貨運太空船補給任務，其中兩次載人飛行任務的航天員乘組已經選定，正接受相關訓練。

中國空間站目前已在軌實施180餘項空間科學研究與應用項目，涉及空間生命科學與人體研究、微重力物理和空間新技術等領域，取得了多項開創性成果。空間站建成以來，工程全線密切協同，先後組織完成4次載人飛行、3次貨運補給、4次飛船返回任務，5個航天員乘組、15人次在軌長期駐留；累計11次航天員出艙和多次應用載荷出艙，展開多次艙外維修任務，刷新航天員單次出艙活動時長的世界紀錄；完成包括兩名港澳載荷專家的第四批預備航天員選拔、低成本貨物運輸系統擇優並啟動研製、《中國空間站科學研究與應用進展報告》(2024年)發布等工作。

同時，瞄準2030年前實現中國人首次登陸月球目標，載人月球探測工程登月階段任務各項研製建設工作正按計劃穩步推進。目前，長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面着陸器、望宇登月服、探索載人月球車等主要飛行產品處於初樣研製階段，取得了階段性進展；文昌發射場登月任務相關測試發射設施設備正在有序展開研製建設，測控通訊、着陸場等地面系統已完成總體方案，將陸續展開各項目建設。後續，船、器、箭、服等主要飛行產品將重點開展初樣各項大型試驗。為有效提高研製工作質量與效益，登月任務將持續推動工程數碼化研製轉型。