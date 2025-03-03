新光戲院今晚「曲終人散」　戲迷市民齊集打卡送別

北角新光戲院今日(3日)在演出最後一場粵劇後正式熄燈拉閘結業，眾多戲迷把握機會到場睇戲。另有不少人專程來拍照留念，包括與投幣磅重機打卡。有市民大感不捨，指戲院難逃時代的巨輪。新光戲院附近食肆則說，平時有很多戲迷看戲前後來光顧，嘆言戲院結業後會對人流及生意有影響。

新光戲院保留着掛在天花板的108個波波燈，舊式投幣磅重機等，門口掛着紫色的「全院滿座」旗幟。隨着戲院結業，相信此情此景難再重現。戲院今晚上演的最後一場戲為現代粵劇《小平你好》，由晚上7時半開始，至晚上約11時。散場後，戲院會拉閘熄燈，屹立北角近半世紀的戲院之後將由教會接手。

有街訪對戲院結業大感可惜，指未來不知道可在哪裏睇大戲；另有從新界西專程前來的市民說本來沒看粵劇的習慣，只是小時候曾跟母親來看戲，因此來懷緬一番。他又說大堂的布置與當年一樣，極具情懷。

全港最後一個私營劇院「新光戲院」位於北角英皇道僑輝大廈，大廈業權在去年以7.5億港元作價，轉售予基督教教會Island ECC，並將改作宗教用途。教會準備用至少兩年裝修，變成現代化風格，用作舉辦各類型活動，例如畢業典禮、鋼琴演奏等。