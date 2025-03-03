大學生宿舍創業　培育出全國編程人才

湖北省武漢市政府周一（3日）發布指，當地3名大學生去年在宿舍合夥創業，建立了一個電腦綜合學習平台，提供編程基礎課程，一年間獲得15萬元（人民幣，下同，約16萬港元）至20萬元（約21萬港元）收入，吸引近3,500人使用，更培養出全國競賽獲獎者。平台始創人希望未來一年內與高等院校、企業和個人建立合作，共享課程資源。

該平台提供電腦編程競賽知識、在線重複練習題目、提交評測、智能分析易錯點等功能，主要為希望在電腦編程競賽拿到獎項或提高編程能力的在校大學生提供教學服務。一套編程基礎課程價格僅49元（約52港元），包含20小時影片精講和50條配套題目，目前已有2,000多人付費報名學習，播放量超過10萬。

平台始創人之一、武漢理工大學計算機與人工智能學院大學四年級生謝子揚透露，他和另外兩名始創人是大學同學，均曾在電訊設備商華為從事開發工作。謝子揚大學一年級自學編程時，發現網上教程較少，存在市場空缺，於是決定開發在線學習平台。由於他本來已在網上免費分享編程等相關技術，因此花一到兩周就獨自做出平台初版。

通過在平台學習編程，早期學員樂世梁經歷從零基礎，到獲得藍橋杯全國軟件和訊息技術專業人才大賽分組全國二等獎。樂世梁稱，能夠接觸既前沿又熱門的領域非常棒，成就感溢於言表。謝子揚冀一年內讓平台用戶量達到1萬以上，後續增加關於開發或者人工智能及機器學習課程。