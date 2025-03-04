藍田興田邨煮食爐喉管鬆脫爆炸　3傷50人疏散

昨日(3日)下午3時許，執法部門接獲藍田興田邨美田樓保安報案，指懷疑有單位洩漏煤氣，消防與相關機構人員到場檢查，期間27樓一單位發生爆炸，冷氣機及鋁窗被炸飛墮地面，單位大門及鐵閘亦遭炸開，雜物散滿一地。涉事單位內一名姓劉(52歲)男住戶面、胸口及手部被燒傷、一名姓李(76歲)男鄰居受驚胸痛，兩人均清醒被送往聯合醫院治理。另有一名女途人被現場墮下的碎片割傷手指，經敷治後拒絕送院。事件中，約50名住戶自行疏散到安全位置。

警員經初步調查，相信該單位煤氣煮食爐的喉管懷疑鬆脫，發生爆炸，案件列「導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」跟進。

消防處表示，昨午約1時35分收到上址有不明氣體洩漏，約3分鐘後抵達現場，並在收報的單位樓層及附近幾個樓層，以氣體探測器檢測。期間，部署一條喉及一隊煙帽隊在策略性位置候命。惟消防人員檢測途中，涉事單位在下午3時02分發生爆炸。爆炸後，消防進入涉事單位檢查，發現單位內有不尋常情況而引致漏氣，初步相信爆炸原因有可疑，事件交由執法部門調查。