婚介所誘導貸款消費　相親見1人索價1萬人民幣

內媒周一（3日）報道，內地多間婚戀公司的婚騙套路一年前曝光，惟婚姻介紹生意依舊火熱，各類投訴維權亦屢見不鮮。有婚介所圍獵單身族，誘導貸款消費，相親見一人索價高達1萬元人民幣（約1.07萬港元），部分機構更先收錢後給合約。

多名受訪者向內媒表示，他們是在瀏覽社交網站時不慎點到推廣、或有人私信發來條件優越的異性資料，就此被引流至線下婚介所。消費者梁先生透露，每天都有很多紅娘帳號聯絡他，有人表明前期篩選匹配3至5名對象毋須費用，其推薦的女性多就職於知名科企、政府單位等，令他們往往抱着較高期望和試探心態來到門店。幾乎所有婚介維權受訪者都會提到，從進入門店到簽約，經歷了長達3至5小時的高強度「洗腦」推銷，面對多於一人介紹，甚至使出「大齡剩女很難靠自己脫單」、「這麼大了還沒結婚爸媽一定很難過」等話術。

報道指出，為盡可能促成交易，有時銷售人員會想方設法查看客戶的銀行卡餘額、網貸或信用卡額度等，誘導貸款消費。不少婚介會員付錢時，並不清楚具體服務細則，經歷數小時「洗腦」後根本沒精力讀完合約，一些機構甚至先收錢再提供具體合約，有會員維權時才發現合約中的「霸王條款」。律師指出，正常交易流程應是先簽訂合約，明確雙方權利和義務，先交錢再簽合約剝奪了消費者的知情權和公平交易權。