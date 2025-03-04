恒生、科技園及和富合力培育綠色生力軍　首屆創業計劃活用AI提效減碳

由恒生銀行、香港科技園公司以及和富社會企業聯合推動的全港首個綠色創業計劃Future Ecopreneur Programme，首屆成果展示日暨頒獎禮，已於2月27日在香港科學園成功舉行。活動現場展示了26個環保創新方案，並吸引多位業界領袖及專家出席見證。其中19隊更入選為科技園公司IDEATION計劃的培育公司，有機會獲10萬港元種子基金支持。該計劃旨在通過創新方案推動可持續發展 ，第二屆創業計劃現已正式開始招生，科技園公司冀兩年半內培育30至40間綠色科技初創企業。

在此次創業計劃中獲得榮譽大獎的MetaGreenX團隊，創辦人之一的吳梓菁表示，現時大部分植樹工作都是以人力為主，缺乏實時監控導致樹苗存活率不高，而該解決方案是將傳感器插入土壤，以即時分析並獲取區域内的土壤成份、濕度及養份的關鍵信息，能大幅提升樹苗在首三個月内的存活率。吳梓菁指，裝置目前已在本港進行測試，未來將考慮進軍内地以及海外，終極目標則是致力去荒漠化。

吳梓菁表示，她們透過Future Ecopreneur Programme，獲得業界導師指導，在產品技術開發方面，吸收了不少專業意見；另外她們透過計劃成功接觸到目標客戶和投資者，也學到推銷自家品牌和產品的技巧，提升了公司的曝光率。

另一個參加計劃的團隊iGo Tech Private的創業方案同樣與植物有關，聚焦通過AI(人工智能)優化植物擺放的位置，讓室內環境可降溫1至4度，以減少電力消耗和碳排放。該公司的聯合創始人張文濤與蘇軾指，他們的目標是為大型企業和家庭提供客制化的方案，並根據用戶需求提供相應的計劃。張文濤表示，Future Ecopreneur Programme讓他們與業界領袖交流，改良方案，有助他們打入社區。未來，他們計劃降低產品價格，希望將單個裝置的成本控制在10港元以下，供更多人使用。

至於參加計劃的易潔鑊翻新團隊GRpan綠惜廚，則以創新技術修復舊鑊塗層，減少浪費。該公司聯合創辦人林翊行表示，現時用作煮食的部分廚具内部塗有防粘塗層，而塗層在經過一段時間就會逐漸失效並脫落，他們的方案正是將舊鑊的塗層修復，以減少固體廢物和碳排放。林翊行指，廚具在經過翻新後，其塗層使用時間大約可延長2至3成，日後還能持續翻新。林續指，目前修復一隻易潔鑊大約需時1至2個星期，未來會在工序中加入AI和機械臂，以達半自動化修復，減少耗時。林翊行認為，參加Future Ecopreneur Programme有助他們建立人脈網絡和推廣品牌，公司業務在參加計劃後也逐步擴展至酒店和餐飲業。

香港科技園公司行政總裁黃克強指，計劃首屆吸引了全港13間大專院校近60份綠色創新創業方案。科技園公司將致力培育環保創業家，並繼續與各界合作，推動綠色科技發展，計劃目標於兩年半內培育出30至40間綠色科技初創企業。

恒生銀行企業傳訊及社區投資總監羅淑雯指︰「Future Ecopreneur Programme是恒生、科技園公司以及和富開創性的合作，體現了三方可持續發展的承諾，為本港培育綠色創科生力軍。」羅淑雯鼓勵參加者繼續發揮創造力，推動綠色可持續發展的未來。

和富社會企業S.I.T.E.主席陳偉豪則表示，他們的目標是致力培育青年成為具遠見的綠色企業家，以創新科技推動可持續發展，為香港乃至全球應對氣候變化挑戰。

此外，第二屆Future Ecopreneur Programme現正招生，有興趣的綠色生力軍可報名參與。入選計劃的優勝隊伍將有機會獲得初始啟動資金、以及參與多項孵化支援計劃的資格，累積實戰經驗，以成為新一代的綠色創科企業家。