非法獵殺10隻松鼠　男子48小時內獲刑

北京市一名男子於2022年9月至2024年9月間，在未取得狩獵證的情況下，於懷柔區禁獵期禁獵區內使用彈弓非法獵殺10隻松鼠。懷柔區公檢法司開展融合辦案，近日適用速裁程式審理，以非法狩獵罪判處他拘役5個月，同時適用緩刑。從檢察院受理案件到法院作出速裁判決，用時不到48小時。

經鑑定，男子獵殺的松鼠屬國家保護的有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物。案件先由懷柔區檢察院公益訴訟部門依託生態檢察協作機制支持懷柔區園林綠化局開展生態環境損害賠償磋商，其後再由刑事檢察部門受理并加速案件辦理，聯合公安、法院、司法局開啟無縫對接模式，公安迅速完成證據固定，檢察官同步釋法說理促成認罪認罰，法院速裁法庭翌日開庭並當庭宣判。

懷柔區檢察院副檢察長何萍表示，48小時全流程速裁加支持生態環境損害賠償磋商的融合履職辦案模式，是懷柔區檢察院同相關政法機關結合區域案件特點，深入推進生態檢察工作、持續加強生態環境和自然資源保護的創新舉措，有利於變違法者為守護者，實現公益保護最優解。