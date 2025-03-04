興田邨單位漏煤氣爆炸　鄰居稱消防到涉事單位拍門無人應

昨午(3日)藍田興田邨美田樓27樓一單位懷疑洩漏氣體，煤氣公司職員接報到場了解。大約一小時後，單位突然爆炸，涉事單位姓劉（52歲）男戶主二級燒傷，一名姓李（76歲）男鄰居胸痛，二人由救護車送院，劉其後轉送伊利沙伯醫院，情況危殆；另有一名途經老婦被現場濺出的碎片割傷手指，經敷治後毋須送院。

今晨(4日)9時許，東網記者返回涉事單位，屋內一片狼藉，未見親友到場善後。走廊仍放有飛脫出來的大門，地面濕滑。

據事件中受傷、居住涉事單位對面的姓李鄰居表示，昨晨10時許，已經聞到煤氣味，一度懷疑自己單位漏煤氣，其後警員及消防員到場，懷疑煤氣味從對面傳過來，惟不肯定是同層還是樓上，當時煤氣公司職員仍未到場。事發時，消防在涉事單位拍門多次，惟沒有人應門，其後便發生爆炸，轟然巨響，大門飛彈出來，撞向李的單位大門鐵閘。爆炸後消防進入單位時，發現劉男昏迷倒臥屋內。李續指，爆炸一刻時一團白煙衝入屋，他因吸入氣體後心跳加速，其後需送院治理。

據了解，涉事單位一家四口約於3年前遷至上址，劉男沒有工作，其妻有工作，單位非自置物業。早前有人上門追債，而近日女戶主兩名小朋友沒有出入單位，只見劉男在家，平日劉男甚少與鄰居打招呼。