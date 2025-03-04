啟德體育園開幕禮現安檢漏洞　將以人面識別核實工作人員身份

啟德體育園在上周六(1日)舉辦開幕禮，卻爆出安檢漏洞，有人在體育園外以每位最少千港元報酬兜搭，帶人「走後門」入場，期間毋須安檢和驗票，持違禁品如長傘及專業相機也能順利進場。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今早(4日)在電台節目表示，事件不涉及大規模違規，當局將會積極堵塞漏洞，當局已聯絡執法部門展開調查，並適時採取行動。初步發現有人違規將沒有門票的觀眾帶入場內，惟不能透露調查進展。

至於是否涉及保安系統，羅淑佩指體育園有閉路電視和保安，未來將使用科技協助，使用人面識別技術檢查工作人員身份，並實名登記後台工作證。

啟德體育園場館租用場地和設施的收費安排，青年運動場跑步徑在上午和下午時段免費，傍晚5時至晚上10時半每位收費18元。羅淑佩指，啟德體育園與康文署場地定位不同，日常訓練之外，多用作大型體育盛事，相信良好的環境及配套會有跑手及跑步愛好者願意付費練習，康文署未來若有設備升級，亦會考慮收費。

政府對啟德體育園管理公司設有績效指標，羅淑佩指出，娛樂、體育及政府用途的分配有微調空間。部分運動隊伍如冰球隊，面臨訓練場地不足問題，會考慮揀選本地適合場地，協助精英運動員訓練。