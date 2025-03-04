十四屆全國人大三次會議明早開幕　會期7日

十四屆全國人大三次會議周二（4日）舉行首場記者會，大會發言人婁勤儉表示，本次大會將於周三（5日）上午9時開幕，下周二（11日）下午閉幕，會期7天。今屆大會議程共有7項，包括審議政府工作報告等6個報告，審議《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法（修正草案）》的議案。今屆大會有2,929名代表，其中2,893人已報到，大會各項準備工作全部就緒。

婁勤儉表示，十四屆全國人大二次會議以來，全國人大常委會充分發揮人大在立法工作中的主導作用，一年來審議39件法律案，通過其中24件，包括制定法律6件、修改法律14件，作出4件有關法律問題和重大問題的決定。談到人工智能發展時，他指科技初創公司DeepSeek代表着一批中國公司在人工智能領域的崛起，DeepSeek堅持開放開源的技術路線，開源共享推動了人工智能技術在全球的普遍應用，為世界貢獻中國智慧，由此可見中國在科技發展上的創新性和包容性。

針對美國對中國進口貨品再加徵10%關稅，中方將如何反擊，婁勤儉稱中美經貿關係的本質是互利共贏，建交46年來中美貿易額增長了200多倍，雙向投資存量約2,500億美元（約1.95萬億港元）。他批評，美方單邊加徵關稅的做法，違反世貿組織規則，干擾全球產業鏈供應鏈安全穩定，希望美方與中方通過平等磋商找到解決問題的辦法。他另回應提問時表示，建設粵港澳大灣區是重大國家戰略，中央已出台一系列政策舉措，全力支持香港、澳門參與粵港澳大灣區建設，大灣區基礎設施「硬聯通」、規則機制「軟聯通」、粵港澳居民「心聯通」不斷提升。

此外，全國政協十四屆三次會議將於周二下午舉行開幕會，與會全國政協委員將審議通過政協第十四屆全國委員會第三次會議議程，聽取全國政協主席王滬寧將發表的全國政協常委會工作報告，以及政協全國委員會常務委員會關於政協十四屆二次會議以來提案工作情況的報告。