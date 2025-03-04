無業漢被控多年前強姦親女　電腦檢獲裸照從身體特徵辨認屬事主

一名無業漢涉嫌自2011年、女兒就讀小六時，就開始不斷無套強姦她，並在她體內射精；更在一次游水時要女兒摸他下體。事主因怕被打，故一直啞忍。直至2021年才告訴另一半，事件東窗事發。無業漢否認13項強姦及一項非禮罪，案件今（4日）在高院開審。控方指，警員事後在被告電腦檢獲多張女性裸體照，事主從陰唇色素痣等特徵，辨認到是她的裸體。

現年58歲匿名男被告「N. P. S.」，女事主X現年26歲。承認事實指，被告是X的親生女兒。被告面對13項強姦罪，案件發生於2011年3月至2019年8月，案發地點方面，其中兩項為上水智昌路上水名都某單位，兩項為上水清曉路御皇庭某單位，兩項為元朗青山公路元朗段元朗廣場某單位，兩項為元朗青山公路元朗段豐裕軒，兩項為元朗公園南路藝典居某單位，兩項為元朗教育路寶城洋樓某單位，一項為上水彩園路彩園邨某單位。除彩園邨單位是X祖母居住外，其餘均為被告一家的住所。餘下一項非禮罪，則指他於2014年6月至2016年8月期間的某日，在元朗游泳池非禮X。

控方開案陳詞指，被告在控罪所指時候多次強姦X，包括在X睡覺時弄醒她，然後拖她出客廳，脫去兩人衣物後，便無安全套下抽插X，直至射精才拔出來。其中一次帶X到騎樓，要X背向他，舉起其腳再抽插。至於非禮事件方面，控方指，被告把X的手拉向他的泳褲，讓她隔着泳褲摸被告的陰莖，期間被告用另一隻手摸X的陰部。到2021年6月，X因養天竺鼠事宜跟被告爭執。她把爭吵事件告訴當時的男友、現任丈夫，同時把強姦一事告知。同月被告被捕。警員在被告電腦檢獲8張相，當中所攝的女性身體，其大陰唇底有色素痣。X確認是她的身體，地點是住所。她不知道被被告拍攝。被告警誡下稱「我無做過」。

案件編號：HCCC365/2023