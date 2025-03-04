冷空氣侵襲多地落冰雹　汕頭現平流霧奇觀

廣東受強對流天氣影響，深圳、東莞、河源等多地周一（3日）起落冰雹，冰粒大如湯丸。惟有民眾好奇，為何已落冰雹，但卻不感到氣溫明顯下降。廣東省氣象部門解釋，由於早前暖空氣太強，所以減慢了冷空氣的節奏，周二（4日）全省氣溫會明顯下跌。

河源市紫金縣、廣州市太平鎮等地，局部地區周二出現落冰雹的情況，多地亦發布冰雹預警。有網民表示，當日未感受到氣溫下降，甚至比前一日還要暖和，「感覺被冷空氣放鴿子」。氣象部門預計，周二受強冷空氣影響，廣東省中北部市縣平均氣溫下降7至10℃，南部市縣下降5至7℃。粵北和珠江三角洲市縣有中雨到大雨，局部地區有暴雨，並伴隨雷電、冰雹等強對流天氣。

汕頭市周日（2日）有居民在海岸邊往對岸望去，看到海上大霧瀰漫，霧中建築物若隱若現，疑似難得一見的海市蜃樓現象。網傳照片顯示，遠處海平面上霧氣繚繞，在雲霧中浮現一排排建築物，建築物細節清晰可辨。汕頭市氣象局工作人員解釋，這是一種平流霧現象，並非海市蜃樓，對岸的建築物都是真實存在。暖濕空氣流向較冷的陸地或海面時，因為下部冷卻形成霧，遮擋對岸部分建築，形成此氣象景觀。當地去年也出現過類似現象，較為常見，也與季節原因有關。