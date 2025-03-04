八達通App將開通北上網約車功能　第3季可在日本使用電子支付

現時電子支付平台競爭激烈，八達通未來可在日本使用，希望搶佔更大市佔率。八達通集團董事局主席楊美珍今日（4日）表示，八達通現時已發行逾2,000萬張，包括虛擬卡予使用者。而為讓出外旅遊的香港用戶更輕鬆，八達通除有銀聯可以用，亦打通了微信支付點，韓國「Zero Pay」也可以使用八達通手機應用程式，未來會爭取在今年第3至4季，於日本可以使用到八達通手機應用程式作電子支付。

近年旅客的八達通使用率漸增，現時每10名旅客就會有7人選用八達通，當中使用傳統八達通按年升2倍，使用虛擬卡則升了3倍。楊美珍表示，在農曆年間使用八達通的消費量升了10%，雖然現時競爭好大，但八達通會保留原有優勢，繼續創新。八達通又預計在今年第2至3季推出新旅客版全國通卡，之後更會在八達通App開通「call車易」功能，屆時市民北上可以用八達通app預約內地網約車，並用應用程式內的港幣支付，無需再自行兌換。

八達通消費業務及產品總監葉勁生表示，現時全港手機，包括Android手機八達通及華為手機也可使用手機八達通，真正達到無縫手機支付八達通體驗，他亦指出手機八達通有3分之1以上用戶都是Z世代，為吸引他們使用，在手機八達通上又加入了不同流行的動漫角色、卡通人物等的卡套，極受Z世代用戶歡迎，而部分用戶更不止用一張卡套，會購買多張並交替使用。

葉又稱，今年下半年將會推出全新p2p支付，用戶可以直接用手機八達通或實體八達通轉帳，「攞住張卡就可以嘟錢過去畀其他人。」

交通業務主管鄧翠珊表示，過去4年八達通積極推動的士使用八達通的流動支付器，的士使用八達通的交易量增加了5倍；而在2024年，在的士上使用八達通電子支付的交易量亦多了67%。鄧又透露，八達通車隊內裡全部接受八達通支付，現時已有申請八達通流動支付服務的的士用戶有2.9萬，期望今年全年目標的的士交易量可達到幾億港元，「希望高過去年啦。」