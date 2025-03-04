DSE英文口試下周二起舉行　考評局建議考生早15分報到

DSE英國語文科口試將由下周二起（11日）舉行，不少應屆考生正勤練英語的說話能力，考評局提醒考生，須按准考證上的指定日期與時間到獲派的試場應考，並建議提早15分鐘到達報到室，如遲到15分鐘或以上當日將不會獲安排考試，考生須於原定考試日期後的3個工作天內向考評局申請改期應考及須繳交附加費。

過往有學校和考生向考評局反映，有人在試場學校門外等候完成考試的考生，向他們進行問卷調查，考評局強調從沒有進行或授權其他人士進行這類調查，考生應時刻注意保護個人資料，切勿向陌生人透露個人或考試資訊。

考評局續指，考生應考時必須帶備准考證和身分證或附有相片的有效身分證明文件的正本，以供核實身分，副本將不獲接受，未能出示正本的考生將不獲准參加口試，並須於原定考試日期後的3個工作天內申請改期及須繳交附加費。另外，考生應在進入報到室前，將手提電話、智能手錶或其他電子器材關掉及放入手提包內，考評局提醒考生不應在試場「打卡」，包括不可於試場內拍攝或錄音，否則會被扣分。

考評局又提醒，備試室主管會將試題紙貼在考生桌上，並派發筆記卡予考生，未有指示前絕不可翻閱試題或開始書寫，在口試期間考生亦不可書寫，而小組討論著重考生間的交流互動，大家應避免只顧看筆記「照稿讀」，發言時亦應盡量提高聲量，讓錄影系統能清晰紀錄其考試表現，以及確保主考員及同組考生能清晰聆聽其發言。