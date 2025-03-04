新地延長機場空運中心租約15年　將斥資4億引入數碼化設施

機場空運中心啟用至今已27年，新鴻基地產今日(4日)與機管局簽約，延長機場空運中心租約15年至2043年，並斥資4億港元全面升級中心，包括引入數碼化設施等，料明年分階段完成，能提升30%處理量。新地又說最近與南方、「一帶一路」國家的增貨運量增長強勁。

機場空運中心自1998年啟用，倉庫等設施逐漸老化。營運商將會在續約用地時升級設施。新地主席兼董事總經理郭炳聯提到，中心全面升級不止「整靚設施」，早前已到東京、倫敦、法蘭克福等國際空運中心實地考察，及了解用家意見。他介紹，中心倉庫未來的布局能更靈活，因應中小企需要調配空間；引入智能數碼化操作系統提升貨運處理量30%；並設智慧管理系統，提高運作效率，例如安裝太陽能板及電動貨車充電設施等。

運輸及物流局局長陳美寶在簽約儀式致詞時表示，很高興見到新鴻基將在未來投資至少4億港元，顯示其對於香港的社會和經濟是一個支持，也鞏固提升香港國際航運和航空樞紐。她又說位於東莞空港中心第一期永久工程將在今年底完成，料在三跑下逐年提升處機場處理量至每年達100萬公噸。