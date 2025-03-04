指最低工資調升小業主嗌晒救命　 區議員促政府資助單幢法團

新法定最低工資和最消強積金對沖安排，將於今年5月1日生效。有區議員今日)4日)在油尖旺區議會會議上指多年以來，每次調升最低工資，許多小業主都「嗌晒救命」，因前線管理員和清潔工等費用開支增加，並會轉嫁於法團和小業主身上，亦有情況是某些大廈的管理費長期定於某一水平，要應對最低工資的調升就只有削人手或減工時，最終還是影響管理員或清潔工。

區議員黃建新表示，理解到最低工資的檢討和調升是其必要性，政府可否考慮資助一些單幢樓的法團以應付額外的管理開支，反正取消強積金對沖，政府也動用大量資源去資助僱主履行相關法律責任，在最低工資一事上，政府能否以同樣的思維，幫助一些低下階層的小業主。他又指開法團會議時，往往都感受到他們在應付大廈管理事務上承受好大壓力，滿腹怨氣。

勞工處處長陳穎韶回應指取消強積金對沖有其特殊背景，因商界認為政府改動了當初實施強積金的承諾，故政府需動用龐大的承擔額以幫助商界落實取消對沖的訴求，然而最低工資則是另一個課題。他指最低工資委員會已努力作出平衡，而工會亦有強烈訴求，希望調整機制讓工友薪資追得上通脹，還可分享經濟成果。

對於小業主有壓力，他指同樣地商界在最低工資委員會亦提出他們的顧慮，對於中小微企的經濟壓力更大，最低工資委員會已努力作出平衡，他相信按方程式調升最低工資水平的決定已兼顧不同訴求，即使有壓力但相信負擔得來的，若果此刻要政府撥出資源協助小業主，應該不是目前這一刻的考慮方向。