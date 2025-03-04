康橋之家性侵案　前院長表明就賠償上訴　破產案押4.29再訊

葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華，被指在2014年於辦公室內涉嫌性侵女院友而被刑事起訴，惟因女院友無法作供下，張最終獲控方撤控。疑受害的女院友於2018年由其母親代表入稟區院，民事控告張健華和涉事公司，結果獲119.4萬港元賠償。女院友的母親早前入稟高院，要求法庭頒令張健華破產，破產聆訊今日（4日）在高院進行。張健華沒律師代表，庭上表明會就區院判決上訴到底。破產案最終押後至4月29日再訊。

呈請人是被指遭張健華性侵的女院友，由女院友的母親代表入稟；答辯人是張健華。涉事的康橋護理服務公司本月被頒令清盤呈請。呈請方今日指，雖然張健華已經就區院決定向原審法官提上訴，要求擱置執行，原審尚未宣布決定；但由於張健華沒有就此案提反對，故要求法庭頒令張破產。張健華反對，表明一定會就區院判決上訴，謂自己無律師代表，「好多文件好多程序」、「畀律師蝦」，但因明顯有事實偏頗，揚言會一直上訴至終院。最終呈請方同意押後案件至4月29日，以待區院原審法官就上訴頒決定。

就女院友民事控告張健華和康橋護理服務有限公司一事，區院法官去年頒判詞指，事發當日確曾有性侵事件發生，張曾掏出陽具觸碰原告的私處且有射精。次被告當時是張的僱主，法官裁定次被告對原告負有照顧責任，應就事件承擔責任。考慮到張才是該受譴責之人及事件主因，故下令張需承擔七成的賠償，康橋則需支付三成賠償。

案件編號：HCB 9109/2024