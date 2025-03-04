去年4500萬旅客訪港按年升31% 　三月盛事迎來高峰

政府推動香港作盛事之都，香港旅遊發展局(旅發局)公布最新數據，去年訪港旅客達4,500萬人次，按年升31%，當中內地客佔3,400萬，而非內地客佔1,050萬，在非內地訪客中，訪港的菲律賓旅客升幅最多。踏入三月，旅發局「香港盛匯超級三月」推廣活動，為訪港遊客及市民聚焦多個涵蓋體育、潮流娛樂及藝術文化的世界級盛事。旅發局亦特別提供包括飲食、購物、交通等實用資訊的盛事旅遊攻略，方便市民及遊客規劃行程，並與城中超過1,500間商舖合作提供多項優惠。

訪港旅客人數持續上升，旅發局預期今年全年訪港旅客人次4,900萬，較去年升1成，預期人均消費為5,500港元，平均過夜3.2晚，整體滿意度8.8分(10分滿分)，與去年數據相若。至於郵輪旅客總流量達35.5萬(不計本地居民)，按年上升63%，有31間郵輪公司到港，停靠香港次數有150次。而會展過夜客亦有142萬人次，按年升9%，人均消費近7,800港元，較整體旅客高4成。

旅發局經已開展「香港盛匯超級三月」在內地及海外的宣傳，更廣邀全球知名 KOL 親身參與，體驗城中盛事魅力。這些盛事內容豐富，先有香港藝術館展出來自法國橘園美術館及奧賽博物館52件珍藏畫作的塞尚和雷諾阿的世界、展出逾1,300位藝術家精心傑作的香港藝術節。

緊接着的活動，包括雲集世界精英桌球選手的世界格蘭披治桌球大獎賽、全球最具規模的高爾夫聯賽之一 LIV Golf 香港站；超過60件畢加索珍貴作品首次亮相的「畢加索:與亞洲對話」，會在西九文化區M+展出；重臨香港舉辦的國際潮流文化盛事 ComplexCon Hong Kong，將在本月21至23日，於亞洲國際博覽館舉行。

另外，為社區注入全新藝術活力的HKwalls 街頭藝術節；馬壇盛事香港打吡大賽、展示環球當代新進及知名藝術家作品的 ArtCentral；而匯聚世界藝廊傑作的巴塞爾藝術展香港展會，將在3月尾於灣仔會展舉行。至於首次移師啟德體育園舉行的香港國際七人欖球賽，相信可吸引世界各地遊客訪港參與。

旅發局總幹事程鼎一表示，為了讓旅客及市民參與本港多元化盛事時體驗更完美，旅發局將按照月份、節慶或活動類型，串連城中不同盛事，加大宣傳力度，為旅客推介更豐富的體驗。旅發局的「香港盛匯超級三月」推廣活動，制訂攻略涵蓋全方位需要，希望延長旅客逗留時間及刺激消費，擴大盛事效益。

為配合三月精彩盛事主題，旅發局與城中各商戶合作，在超過1,500商舖提供160多項餐飲、購物及娛樂優惠，部分商舖亦鄰近體育、文藝盛事地標，讓市民及旅客體驗盛事之餘，盡享消費禮遇。