綠色船用燃料加注服務促加快做　議員指培訓相關人才遠差星洲

立法會經濟發展事務委員會討論《綠色船用燃料加注行動綱領》，有議員認為政府「真係要行快啲」，又指新加坡預計2030年前培訓1萬名相關專業人員，但文件指本港2026年才培養50名人才，關注是否遠遠落後；亦有議員指即使政府已有燃料儲存用地，城規會改劃須時，應盡快。

議員陳紹雄認為政府「真係要行快啲」，假如其他大灣區城市有綠色船用燃料加注服務，船公司未必會再來香港卸貨，會影響本港整個物流業。對於文件指本港2026年才培養50名人才，他問及如何吸引人才發展教研中心，又關注新加坡預計2030年前培訓1萬名相關專業人員，本港是否遠遠落後。

海運及港口發展專員、運輸及物流局副秘書長5陳婉雯表示，建立產業需要很多人才，政府已經更新人才清單，本港應該發揮自由營商環境，構建產業生態系統，認為有生態圈其他企業就會來港。她又指政府有走訪大灣區的相關訓練機構，打通課程接受香港人報讀。她表明會審視相關基金能否支持訓練人才，強調不是限於50名專業人士。

航運交通界議員易志明關注政府在青衣南的燃料儲存用地，指在城規會改劃也要一年半載，應盡快做，又關注能否採取分期支付地價及免稅等措施。陳婉雯回應稱，改劃土地需要業界投入，正在籌備，希望今年中完成，其餘事項亦正在密鑼緊鼓。她又指本港去年推出行動綱領數日後，已經有燃料公司和燃料加注公司簽訂諒解備忘錄，認為商業上是有眉目。

文件指政府計劃2027年訂造甲醇動力船舶，議員林健鋒指政府常常講求效率，但可行性研究現時開始、2027年才完成，完成後才訂造船舶。他直指「2年真係太耐太耐」，關注能否加快。海事處處長王世發表示會重新審視，又指顧問對技術及安全性有成熟機制。