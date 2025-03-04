傅崑萁赴港晤議員及官員　台民團稱涉外患罪提告

台灣民間團體台灣經濟民主連合周一（3日）赴台灣高檢署，告發國民黨立法院黨團總召傅崐萁涉觸犯外患罪、反滲透法等，原因跟他去年和今年分別前往大陸和香港有關。經民連呼籲台政府與立法院加強管制立委赴陸事宜，以免台灣民主體制遭大陸滲透與操控，並要求司法機關徹查傅崐萁的違法行為。

經民連智庫召集人賴中強表示，據媒體報道，傅崐萁上月未獲行政院授權，前往與多名香港區議員、香港旅遊業監管局官員會面，期間宣稱代表「台灣的中央政府」，承諾台灣政府在台跨縣市觀光合作提供補助。經民連調查發現，與會人士包括7名香港區議員、3名香港立法會議員，以及香港旅遊業監管局官員羅啟邦等人。《香港澳門關係條例》規定，台灣政府對港澳事務的決策應由行政院負責，傅崐萁無視法律，擅自代表台灣政府洽談觀光合作，已涉嫌違法。

經民連研究員涂景亮指出，傅崐萁於去年4月率團訪陸，與全國政協主席王滬寧以及文化和旅遊部副部長饒權會面，隨後返台即透過國民黨立委游說行政院開放福建平潭對台直航。涂景亮認為，傅崐萁此行應有受大陸政府指示或委託，涉嫌觸犯《反滲透法》第5條「受滲透來源指示進行游說」的構成要件。