油尖旺4條街推聯廈聯管　區議員關注三無大廈無法團難開展

政府計劃今年上半年在油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣推行為期1年的「聯廈聯管」試驗計劃，而油尖旺選定界限街、彌敦道、鴉蘭街及塘尾道一帶推行。政府今日(4日)諮詢該區議會意見，有區議員關注有關樓宇若遲遲未能成立法團，當局有何應對措施。民政事務處代表坦承難度甚高，但強調計劃不會排除「三無大廈」。

區議員李思敏指試驗計劃涉及的幾條街道裏面的樓齡多是60、70年代落成的，許多已接到不同程度的樓宇修葺令或者消防命令，希望能夠透過這個聯廈聯管計劃讓他們掌握如何處理，否則十年八年後他們又會面對這同樣命令，倒不如趁早的起心肝去處理。

舊區多三無大廈，區議員劉柏指該等大廈沒有法團或沒有管理公司，很難找到所有業主出來商討，若大廈找不到所有業主出來參與，對計劃會不會有影響。另一區議員楊子熙亦指三無大廈成立法團是需要時間的，如果未成立法團就已經聘請管理公司，雙方又如何合作提供管理服務？他又詢問計劃會否資助有關舊唐樓需要安裝的閉路電視或對講機。

該區民政事務專員兼區議會主席余健強回應指不會低估計劃的難度，無論是油尖旺區還是其他三個試行區，好多舊樓都未有法團，而有法團的樓宇可由委聘的機構安排一些會議，討論如何聯合其他大廈聘請同一間管理公司；未有法團的大廈，如果公契容許，業主可以將有關資料給民政處，以便轉交給將來的承辦機構去考慮的。他強調不會排除三無大廈的參與，不過難度相當高，譬如買保險，就要逐戶徵得三無大廈業主同意，過程並不容易。

民政處的代表亦補充，指未成立法團的三無大廈怎樣參與聯廈聯管，很視乎有關大廈的公契條款及個別物管公司的要求，而大廈的業主可能需要個別跟物管公司簽訂合約、以及購買第三者保險，相信屆時委聘的組織會提供相關協助。