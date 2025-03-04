2024年港口貨物吞吐量按年升1%　貨櫃處理量跌5%

本港去年港口貨物吞吐量較一年前同期上升1%，達17,670萬公噸，離港港口貨物較一年前同期則上升3.9%，達6,560萬公噸。港口貨物中，海運貨物較一年前同期下跌4.1%，但河運貨物較一年前同期則上升10.9%。貨櫃方面，去年共處理了1,369萬標準貨櫃單位的貨櫃，較一年前同期下跌5%。

政府統計處數字顯示，去年全年的港口貨物吞吐量較一年前同期上升1%，達17,670萬公噸。當中，抵港港口貨物較一年前同期下跌0.5%，為11,110萬公噸，而離港港口貨物較一年前同期則上升3.9%，達6,560萬公噸；而去年第四季的港口貨物吞吐量較一年前同期上升1.1%，達4,430萬公噸。

港口貨物方面，去年全年的海運貨物較一年前同期下跌4.1%，為11,050萬公噸，而河運貨物較一年前同期則上升10.9%，達6,620萬公噸；而去年第四季的海運貨物較一年前同期下跌1.8%，為2,780萬公噸，河運貨物較一年前同期則上升6.5%，達1,650萬公噸。

去年全年與一年前同期比較，抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字升幅的主要裝貨國家／地區為南韓，升29.4%及新加坡，升21.4%。另一方面，美國跌27.5%、印尼跌26.9%、馬來西亞跌21%。在離港港口貨物中，重量錄得雙位數字升幅的主要卸貨國家／地區為越南升15.3%、中國升12.6%及台灣升11.5%；菲律賓跌32.2%、日本跌19.2%、馬來西亞跌16%。

本港港口去年全年處理了1,369萬標準貨櫃單位的貨櫃，較一年前同期下跌5%。當中，載貨貨櫃及空貨櫃分別下跌3.4%及10.6%。載貨貨櫃中，抵港及離港貨櫃分別下跌3.3%及3.5%。至於抵港船次，去年全年與一年前同期比較，抵港遠洋輪船船次下跌2.5%，為18,395船次，其總容量亦下跌3.2%，為29,190萬淨噸。同時，抵港內河船船次上升12.1%，達82,194船次，總容量亦上升13.5%，達8,480萬淨噸。