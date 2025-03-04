學校院舍流感爆發　徐樂堅料高峰期維持　今年錄76宗諾如病毒

流感持續活躍，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，本港進入流感高峰期已經8周，雖然過去兩周各項監測數據都有輕微下跌，惟學校及院舍爆發增加，相信高峰期還要維持一段時間。另外，日前日本及內地出現的諾如病毒個案引起關注，徐指出，本港去年底起腸胃感染患者有所上升，主要涉及諾如病毒，至今有76宗爆發個案，受影響人數達800多人。即將步入春夏季，他提醒要小心腸道傳染病及食物中毒，而夏天亦要慎防登革熱等傳染病。

徐樂堅今日（4日）於電視節目表示，目前的流感數據遠高於基準水平，尤其自農曆新年復課後，學校爆發個案有所上升。上周中心錄得23宗學校及院舍流感爆發個案，共涉及117人，當中有逾半個案在學校發生，較前兩周的每周約12宗明顯增加，反映本地流感情況仍然不容忽視。

至於可引致食物中毒的諾如病毒，徐就表示，防護中心留意到，自12月底起，本港腸胃感染患者增加，當中大部分個案涉及諾如病毒。中心至今共錄得76宗相關爆發個案，共有800多人受影響。他指出，該病毒即使低劑量亦可引致病發，很多患者因進食了不乾淨的食物而受感染，然後於住所或院舍嘔吐。當嘔吐時空氣不流通，諾如病毒便會蔓延全個房間，很大機會引致二次爆發。