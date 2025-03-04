流感「神藥」掀炒風　醫生解構藥效禁忌　

本港處於流感季節，且以甲型流感病毒為主，內地一款名為「速福達」的抗流感神藥早前賣斷市，每盒兩片裝藥物售價220元人民幣，在網購平台售價逾600元人民幣，炒高價格近3倍。「東呼即應」請來醫生為市民拆解這款藥物的功效，呼吸系統科專科醫生分析指，該藥用於治療甲型或乙型流感，倘沒有對症下藥，會有肚瀉、作嘔、頭痛等副作用，建議患者應由醫生處方再服藥。另外，不少人會買流感快測包「看門口」，有家庭醫生則指，在家中替自己採樣或幅度不夠深，需他人協助採集的樣本才較準確。

流感高鋒期未過，內地藥廠推出一款名為「速福達」的一次性口服藥，聲稱可迅速醫治甲型流感，部分省份的藥店更斷貨。網購平台炒風四起，網上買藥有何風險？呼吸系統科專科醫生曹忠豪指出，商品名為「速福達」的瑪巴洛沙韋是一次性藥物，服用4小時至兩日起效，只要服藥一次，即可停止甲型或乙型流感的病毒倍增，效果顯著。不過，若患者沒有感染甲型或乙型流感而服用該藥，則會承受一些不必要的副作用，例如肚瀉、作悶作嘔、頭痛等。

曹忠豪續指，瑪巴洛沙韋是醫生處方藥物，需要醫生診斷病人、測試病人患上甲型或乙型流感才會處方。他提醒，服食該藥時，不要與乳類製品或其他食物一起服用；若病人的肝酵素功能曾受影響，亦要經醫生指示決定可否進食。他又指，在網上買藥，有機會買到假藥，或質量不好的藥物；而病人本身亦可能有其他病菌或病毒感染，若自行購買處方藥物，或會延誤病人得到適切治療。

此外，不少人會買流感快測包「看門口」，究竟自我檢測是否一定準確呢？家庭醫生莫昆洋表示，流感快速檢測劑方便易用，準確度亦高，約有9成，但要考慮成本和時間問題。他指出，用家在家中替自己採樣時，很多時候從鼻孔採集的樣本幅度不夠深，要他人幫手採樣，採集的樣本才比較準確。他又提醒，快速檢測包過期會無效，不應繼續使用。