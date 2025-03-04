新城市花園火警　疑石油氣洩漏引致　5人傷包括兩男女童

澳門台山新城市花園第二座19樓一單位昨晚(3日)約9時發生火警，現場傳出爆炸聲。5人受傷，送院搶救。逾300人疏散街外。消防員到場發現大廈兩部電梯未能正常運作，隨即要求增援及帶工具沿樓梯上樓救火。澳門消防局稱，肇事單位廳間、房間、廚房有被燒過痕迹，樓層走廊部分被熏黑，初步懷疑石油氣洩漏引致。

消防員發現在單位內發現兩名2歲男童及8歲女童三級燒傷，另一55歲家傭二級燒傷。3人手、腳及面部有燒傷，隨即送院搶救，期間神志清醒。另外大廈周邊及起火現場鄰近單位分別有兩名女子被硬物擊中及吸入濃煙，情況穩定已送院。其中20歲女途人右臂被跌落的硬物砸中。

消防局稱，大廈電梯門被氣爆衝擊的迹象，電梯未能運作加大救援難度，同時亦延長「駁水」時間，消防人員接駁水源後兩分鐘已將火救熄，兩房一廳的起火單位其中廳間及其中一房有被火燒痕迹。由於大廈使用中央燃氣，而有市民曾聽到爆炸聲，消防到場後已關上燃氣掣，通知燃氣公司及工務局人員到場研判供氣及大廈結構安全性，若無危險會按實際情況安排住戶返回單位。起火原因及源頭仍待調查。

工務局人員昨晚接獲消防通知後隨即派員到場，經初步檢查事發單位並無即時危險。局方人員今日(4日)早上再到現場，經檢驗委員會檢驗，確認事發單位沒有結構安全問題。