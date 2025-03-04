香港國際珠寶展開幕　增設新晉設計師專區亮相

第41屆香港國際珠寶展今日(4日)在香港會議展覽中心揭幕。第11屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展早於周日(2日)開幕。今年的珠寶雙展吸引了約4,000家來自超過40個國家和地區的參展商，展示各類珠寶原材料、首飾成品和工具技術。

今年貿發局聯同多個業內組織合辦了「第七屆國際珠寶設計大獎」及「第二十六屆香港珠寶設計比賽」。國際珠寶設計大獎在疫情後首次復辦，吸引了來自9個國家和地區的80件冠軍級作品參賽，競逐「冠軍中之冠軍」等獎項。比賽評判團陣容包括展會籌備委員會主席馬墉宜及L'ÉCOLE珠寶藝術學院、戴比爾斯集團等業界代表。最終澳洲設計師Nadia Neuman奪得「冠軍中之冠軍」，香港珠寶設計比賽的公開組大獎兼工藝技術獎則由設計師謝嘉榮獲得。

此外，今年的珠寶展新增設了「新晉珠寶設計師」專區，向全球買家展示年輕設計師的創作與技藝。展會還設有18個來自不同國家、地區及行業的展館，其中英國館由British Jewellery & Giftware International牽頭，帶來了8位當地設計師的特色珠寶首飾。今次香港國際珠寶展展期為5天(3月4至8日)在香港會議展覽中心舉行。