中國文聯人事調整　前央視主持任黨組書記

中國文學藝術界聯合會（簡稱中國文聯）官網周一（3日）更新內容顯示，內地央視前主持張政已任中國文聯黨組書記，他曾是央視唯一擁有博士學位的主持人。

張政出於1966年4月出生，是黑龍江大慶市人，在北京廣播學院（現為中國傳媒大學）播音系播音專業畢業，為北京廣播學院廣播電視藝術專業研究生、博士，二十屆中央候補委員。他畢業後進入央視工作，曾主持《新聞聯播》、《經濟半小時》、《正大綜藝》、《朋友》等節目和央視春晚等大型文藝晚會。2003年後，他歷任中國廣播藝術團副團長，文化部中國演出管理中心副主任、主任，貴州省銅仁市委副書記，黔西南州委副書記、書記等職。他2017年出任光明日報社總編輯，2021年調職河北出任省委常委、宣傳部部長，去年任文化和旅遊部黨組副書記、副部長。

此次調整前，李屹為中國文聯黨組書記、副主席、書記處書記，是二十屆中央委員。內媒周日（2日）報道，他已任全國政協文化文史和學習委員會副主任。中國文聯是全國性的文藝家協會，由各省區市文學藝術界聯合會和全國性的產業文學藝術聯合會組成，於1949年7月成立。