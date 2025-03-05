肚脹易攰或涉「骨髓纖維化」　易被忽略恐損身體機能

都市人「肚脹」、「易攰見暈」十常八九，原來隨時患上骨髓纖維化（Myelofibrosiss）而不自知！有專科醫生指出，骨髓纖維化患者經常因貧血而疲勞、腹部因脾臟腫脹而不適，亦會出現廣泛性骨痛、持續低燒及注意力下降等。但由於初期症狀並不明顯，容易被患者忽略，導致病情加劇，損害血細胞功能，甚至有損各身體器官機能。

有研究指出，約每100萬人中就有4至15人患有骨髓纖維化，其中男性較多，患者發病年齡中位數為67歲。香港大學臨床醫學學院內科學系臨床副教授、血液及血液腫瘤科專科醫生喬夏利表示，骨髓纖維化是骨髓造血功能紊亂疾病「骨髓增生性腫瘤」(MPN)的一種。患者的骨髓中會有大量未成熟、形狀異常的血細胞，而血細胞不僅無法正常運作，更會釋放細胞激素，刺激骨髓產生更多纖維化組織，繼而再生出更多有問題的血細胞，導致身體運作嚴重受損。

喬夏利續指，大部分原發性骨髓纖維化患者的JAK2、CALR和MPL基因都變異，令骨髓製造有問題的血細胞。幸好隨着醫藥進步，針對這些基因的口服標靶藥物近年相繼面世，能夠緩解貧血等主要病徵。其中有研究顯示，患者服用標靶藥物後，能減少輸血的次數。

即使有藥可維持正常的生活質素，但他提醒，骨髓纖維化患者免疫力仍較弱，需保持良好生活習慣，注重個人及環境衞生，並遵從醫生建議接種疫苗，以預防染上傳染病及出現其他併發症的機會。