屋苑平台3P性愛派對　拍片者 : 呢度唔係酒店　食緊太空油呀？

平台開性愛派對，春色無邊！網上瘋傳數條疑在本港一屋苑2男1女性交的影片，其中一條片顯示1名少女俯伏在平台上，1名少年跪在地上近其頭部位置，他左手按着少女頭部，下體則前後郁動，少女疑替其口交，而少年右手則疑持着1支電子煙吸食，噴出大蓬煙霧。另1名少年則騎在少女的大腿上，並將其短褲褪下，接着與少女無套性交，3人在平台上「搞嘢」，旁若無人如入「仙境」。

3人激戰得如火如荼之際，上層有數名南亞漢在「觀戰」，其中1人稱「𡃁仔，呢度唔係Hotel！」，旁邊有人插嘴指「唔係酒店喎，係呢度搞咩呀？」，2名少年舉頭望向拍片者時嘻皮笑臉，並無羞恥之心；當中1名少年回應「無嘢呀！無嘢呀！」，其中1名南亞漢稱「報緊警呀𠵱家，你咁都玩得呀！」，「佢個女仔重係唔係度呀，個女仔有無精神，你搞緊咩係度？，我報咗警，𠵱家你唔好行開，你真係唔好行開」，另有人指「你去酒店嘛，呢個唔係公廁嚟呀嘛，搞緊咩，你哋係度」，「嘩！食緊毒品呀，太空油呀？」。

3人見有「觀眾」於是嗚金收兵，露出臀部的少女即將短褲拉上，並望向拍片者，此時，騎在少女上的少年亦站起穿回褲子，另在少女前方跪在地上的少年則拉回褲鏈及繫回皮帶，影片亦至此結束。拍片者未有提及事發地點及時間，事件後續則不詳。

有網民指目測3名「主角」均未夠15歲，其中1名少年疑穿上校服，有人留言指「無法無天」、「毒品派對3P」、「校服嗰條仔先high，笑得幾X開心」。