女子離家失蹤約40天　現場無閉路電視難尋行蹤

四川資陽市一名26歲女子原計劃與男友在農曆新年後結婚，但在年前從男方家中離開後失蹤，至今約有40天仍不知所終。未婚夫和家人感到十分焦急，目前已報警求助，並在網上發布尋人啟事，但仍杳無音信。當地警方周一（3日）回應，女方最後現身在宜賓敍州區長江公園，但江邊沒有閉路電視，目前情況未明。

女子劉曉鳳與未婚夫許先生經人介紹認識，事前已商量好彩禮等要求，詎料她於今年1月23日從男方宿舍離開後，到公園江邊散步時不知去向。許先生表示，女友事前曾多次忘帶手機外出，至翌日凌晨才回家。他在事發當日曾提出回鄉下過年，但遭到女方拒絕，雙方並無吵架。許先生表示，女友性格內向，情緒抑鬱，曾提及自己去世的父親，目前只希望盡快找到她。

劉女的哥哥表示，妹妹有輕度抑鬱，曾到醫院檢查治療，她在求醫時表示自己出現話少、焦慮、難以入睡等情況，醫生診斷為焦慮抑鬱症狀。劉女的哥哥認為，妹妹抑鬱的原因是教師工作不適應，受到打擊，也不願與家人分享。當地警方周一表示，已接到家屬報案，並開展協助尋人工作，但暫無女方消息。