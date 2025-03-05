東方日報A1：中美關稅戰互毆　傷及港貨出口

美國政府如期揮舞「關稅大棒」，由昨日起再次加徵中國進口商品關稅，連同上月收多10%關稅，累計加幅達到20%，自香港進口商品亦計算在內。中國政府多個部門昨天公布連串反制措施，國務院關稅稅則委員會宣布自下周一（10日）起對美部分進口商品加徵10%至15%關稅，商務部則公布分別列25間美國實體入出口管制管控名單及不可靠實體清單，同時針對美方相關光纖產品發起首宗反規避調查，亦在世界貿易組織（WTO）爭端解決機制下起訴美方舉動。

美國總統特朗普上月初以中國製造及供應藥物芬太尼為由，在當時關稅基礎之上加徵中國進口商品關稅，同月正式生效。他上月尾以相同理由額外收多中國進口商品10%關稅，換言之加達20%，由昨天起生效。中國商務部發言人早前強調，中方將採取一切必要反制措施，捍衞自身合法權益。

直至前日，美國宣布如期落實上述針對中國進口商品措施。中國外交部發言人林劍昨重申，美方執意以芬太尼問題為藉口，再次加徵關稅，中方多次闡明反對立場，採取反制措施完全是維護自身權益正當、必要之舉。他批評芬太尼問題根源在於美國自身，中方出於人道主義及對美人民友好情誼，採取有力措施助美應對相關問題是有目共睹，不過美方非但不領情，反而對華抹黑推責，通過加徵關稅施壓訛詐是恩將仇報。他最後更說：「美方如果別有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或者別的甚麽戰，中方將奉陪到底。我們奉勸美方收起霸凌嘴臉，趁早回到對話合作的正確軌道上來。」

中國國務院關稅稅則委員會昨天發公告批評美方單邊加徵關稅做法損害多邊貿易體制，破壞中美兩國經貿合作基礎。經國務院批准，由下周一開始加徵原產美國部分進口商品關稅，其中對雞肉、小麥、粟米及棉花加徵15%關稅，對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜及乳製品加徵10%關稅。若相關貨物下周一前已從啟運地啟運，並於下周一至4月12日期間進口則可獲豁免。

與此同時，商務部昨天把15間美國實體列入出口管制管控名單，分別是萊多斯公司、吉布斯和考克斯公司、監控研究公司、SourceMap公司、斯凱迪奧公司、急速飛行公司、紅色六方案公司、護盾人工智能公司、浩劫人工智能公司、尼羅斯科技公司、Group W公司、愛爾康公司、通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司及宇航環境公司，禁止向其出口兩用物項，如遇特殊情況下確需出口，出口經營者應當向商務部提出申請。

至於不可靠實體清單方面，10間美國實體分別是特科姆公司、搖桿舵公司、特勵達‧布朗工程公司、亨廷頓‧英格爾斯工業公司、S3航空防務公司、立方公司、文本礦公司、ACT1聯邦公司、埃克索維拉公司及扁平地球管理公司，中方禁止它們從事與中國有關進出口活動，也禁止在中國境內新增投資；另對美國生物科技公司因美納採取不可靠實體清單處理措施。商務部新聞發言人批評上述10間公司不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益，故依法追究其不法責任。

此外，商務部同日宣布針對美國相關光纖產品發起反規避調查，屬中國啟動首宗反規避調查。內媒指出，美方相關光纖產品涉嫌規避中國反傾銷措施，商務部應國內產業申請依法啟動調查，將根據結果決定是否採取反規避措施。海關總署亦公布，由於海關在進口美國原木中檢出小蠹及天牛等檢疫性林木害蟲，立即暫停美方原木進口。另外，海關也在進口美國大豆中檢出麥角及種衣劑大豆，為了保護中國消費者健康，確保進口糧食安全，同樣暫停3間涉事企業大豆輸華資質。

面對美方批評打擊芬太尼不力，國務院新聞辦公室昨發布《中國的芬太尼類物質管控》白皮書反駁，內容提及如何依法嚴厲打擊芬太尼類物質犯罪等。白皮書最後指出，中國認真履行國際禁毒義務，反對相互指摘、推卸責任。

除了加徵中國進口商品關稅，美國昨起亦徵收墨西哥及加拿大部分進口商品25%關稅。墨西哥總統辛鮑姆前天提到，當地屆時會有回應。加拿大總理辦公室同日重申，如美國徵收關稅，那麽加方也將對價值300億美元（約2,340億港元）美國商品徵收25%關稅。

■本報綜合報道

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