肉食熊貓偏愛吃竹子　研究揭助調控生長

中國國寶大熊貓消化系統實際上更接近肉食動物，卻素以愛吃竹子聞名。新加坡媒體周二（4日）報道，四川省西華師範大學研究團隊近日稱，已找到上述矛盾之處的答案，發現大熊貓通過食用大量竹子，間接幫助自己調節自身行為、嗅覺和味覺。

研究以6隻成年大熊貓、一隻幼年大熊貓的血液樣本為基礎，發現了57種可能源於竹子的微小RNA分子，意味原產於中國西南部的大熊貓每日耗時長達16小時食竹，期間從竹中吸收的微小RNA分子會進入血液，影響遺傳訊息的傳遞方式，從而塑造其行為。研究指，這些分子不但能夠像開關一樣，調控大熊貓的生長、生物節律、行為和免疫反應，還參與調節其嗅覺、味覺和多巴胺通路。

這些調控直接關係到大熊貓進食習慣，讓牠們慢慢適應竹子為主要食物來源。研究人員推測，隨大熊貓成長，將逐漸學會挑選最新鮮、最具營養的竹子，以更好適應植物性飲食。研究人員希望，這一發現能進一步揭示植物微小RNA對動物的影響，並為某些疾病治療和預防提供新方向。研究已發表在學術期刊《前沿》。

目前約1,800隻大熊貓生活在野外，雖然牠們的食物幾乎都是竹葉、竹莖和竹筍，但世界自然基金會（WWF）指出，大熊貓還有約1%食物來源自其他植物，甚至包括小型囓齒類動物的肉類。