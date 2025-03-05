人大開幕發表政府工作報告　今年經濟增長目標約5%

十四屆全國人大三次會議周三（5日）上午9時在北京人民大會堂開幕，大會聽取國務院總理李強關於政府工作的報告。報告提到，去年國內生產總值達到134.9萬億元（人民幣，下同，約144萬億港元），增長5%；今年經濟增長預期目標5%左右，擬發行超長期特別國債1.3萬億元（約1.4萬億港元）、特別國債5,000億元（約5,349億港元）。

報告提到實施更加積極的財政政策時指出，今年赤字率擬按4%左右安排、比上年提高1%，赤字規模5.66萬億元（約6.1萬億港元）、比上年增加1.6萬億元（約1.7萬億港元）。一般公共預算支出規模29.7萬億元（約32.2萬億港元）、比上年增加1.2萬億元（約1.3萬億港元）。 今年主要目標包括城鎮新增就業1,200萬人以上，居民消費價格漲幅約2%，糧食產量約7,000億公斤。報告提到，去年經濟規模穩步擴大，對外貿易規模創歷史新高，國際市場份額穩中有升，外匯儲備超過3.2萬億美元（約25萬億港元）。

有關今年部分重點工作，報告提出提升新質生產力，推動商業航天、低空經濟等新興產業發展；培育生物製造、量子科技、具身智能、6G等未來產業；加快製造業數碼化轉型；發展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機械人等新一代智能終端以及智能製造裝備。教育方面，擴大高中階段教育學位供給，逐步推行免費學前教育；拓闊大專院校畢業生等青年就業創業渠道，加強靈活就業和新就業形態勞動者權益保障，提高技能人才待遇水平。其他民生方面，優化藥品集採政策，強化質量評估和監管，提高醫保和基本公共衞生服務經費人均財政補助標準，以及城鄉居民基礎養老金最低標準；制定促進生育政策，發放育兒補貼；並創造更公平有活力市場環境，落實解決拖欠企業帳款問題長效機制，開展規範涉企執法專項行動。

報告提到政府面臨的問題和挑戰，指世界百年變局加速演進，外部環境更趨複雜嚴峻，可能對中國貿易、科技等領域造成更大衝擊。世界經濟增長動能不足，單邊主義、保護主義加劇，多邊貿易體制受阻，關稅壁壘增多，衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，對國際經濟循環造成阻礙。地緣政治緊張因素依然較多，影響全球市場預期和投資信心，加劇國際市場波動風險。從國內看，經濟回升向好基礎還不穩固，有效需求不足，特別是消費不振；部分企業生產經營困難，帳款拖欠問題仍較突出；群眾就業增收面臨壓力，民生領域存在短板；一些地方基層財政困難，社會矛盾化解和風險防範工作還需加強，政府效能和依法行政能力有待提升。報告提到，中國具有顯著的制度優勢，有超大規模市場、完備產業體系、豐富人力人才資源等諸多優勢條件，經濟長期向好的基本趨勢沒有改變也不會改變。