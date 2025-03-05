墨西哥進口加熱板內藏3億6千萬冰毒　3男子先後被捕

香港海關根據情報分析及風險評估，於2月10日在葵涌海關驗貨場內，揀選一個由墨西哥進口、報稱載運大型加熱板的20呎貨櫃檢查。海關指，根據貨運紀錄，由墨西哥進口加熱板並不常見，加上中北美洲一向是毒品的其中一個主要來源，過往亦有利用大型機器或部件販毒的案件，於是揀選貨櫃進行檢查。

關員打開貨櫃內80塊大型加熱板的包裝檢查，發現部分表面金屬片有重新裝嵌痕迹，認為情況有可疑，於是將發熱板拆開檢查。該批發熱板金屬外殼內鋪上一層隔熱棉，隔熱棉的下層再有一塊錫紙包裝的可疑物品，關員打開錫紙包裝發現內藏大量結晶體物質，經測試證實為「冰」毒，相信販毒集團透過將毒品整齊收藏，企圖令人誤會錫紙本身為加熱板內部件。案中檢獲共680公斤「冰」毒，市值約3億6千萬港元。負責為該貨櫃清關的67歲男司機當場被捕。

海關隨即展開跟進調查，得悉貨櫃將被送往元朗一個偏遠倉庫暫時存放，於是派員進行全天候監控遞送。於本月1日，貨櫃由元朗送往荃灣一工廈地下停車場，惟當時無人現身簽收，關員遂於工廈附近繼續監控，並於兩日後即本月3日的下午約5時，一名45歲本地男子到場將貨櫃內貨物逐板推入停車場旁邊一倉庫時，關員現身截停男子將他拘捕，並再於同日晚上在區內拘捕另一名懷疑涉案的35歲男子，相信他負責操控貨物流向及指示收貨。

該兩名被捕男子分別報稱任職司機及物流公司職員，他們稍後將被暫控「販運危險藥物」罪。海關將繼續調查案件，並追查涉案毒品的來源及流向。