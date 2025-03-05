白居二2024明起接受申請　新增1500青年配額供40歲以下人士申請

香港房屋委員會今日(5日)公布，「白表居屋第二市場計劃（白居二）2024」（「白居二2024」）於明日(6日）上午8時起開始接受申請，直至本月26日晚上7時，為期三星期。今期計劃預計在今年第二季攪珠，並在今年第三/四季向成功申請者發出批准信。

房委會發言人指，房委會資助房屋小組委員會今年1月通過由「白居二2024」起，把配額大幅增加1,500個至6,000個，新增的1,500個配額為青年計劃配額，全數撥予40歲以下的青年申請者，其餘4,500個屬一般配額。凡選擇參加青年計劃的申請者，須在申請截止日期當日已年滿18歲及在申請開始日期當日須為40歲以下。

至於家庭和一人申請者配額比例維持9：1，即4,500個一般配額包括4,050個家庭申請者配額及450個一人申請者配額；新增的1,500個「青年計劃（白居二）」配額包括1,350個青年家庭申請者配額及150個青年一人申請者配額。

在申請安排方面，白居二2024將沿用「出售居者有其屋計劃單位2024」相關的申請資格，家庭申請者入息及資產限額分別為每月6萬港元及123萬港元；一人申請者的入息及資產限額分別為每月3萬港元及61.5萬港元。

合資格申請者可經網上遞交申請、親身遞交或郵寄紙本申請，申請費為250港元，預計於今年第二季攪珠，並在今年第三／四季向成功申請者發出批准信。市民可由今日至本月26日下載或到各房委會指定辦事處索取印刷本。