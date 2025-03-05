內地去年破逾820宗民族資產解凍案　涉127億人民幣

內地公安機關去年深入推進打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動，共破獲超過820宗案件，搗破400多個犯罪團夥，涉案金額127億元人民幣（約137億港元）。

內媒周一（3日）報道，近年來，利用流動應用程式實施的新型民族資產解凍類詐騙犯罪快速增加。該類犯罪窩點往往藏匿境外，幕後金主招募成員出境組成詐騙團夥，僱用黑產技術團隊開發詐騙程式，利用短片平台廣告引流發展下線，通過洗錢團夥轉移贓款。此外，詐騙團夥還打着國家機關單位的幌子虛構項目，偽造國家公文，通過人工智能（AI）軟件製作虛假圖片或視片宣傳，煽動受害人到指定地點聚集，領取所謂的「福利」，嚴重侵害人民群眾財產安全，並危害社會治安穩定。

公安部積極開展國際警務執法合作，先後派出工作組赴新加坡、馬來西亞等國家，成功搗破6個盤據在境外的詐騙窩點，抓獲張某豪、黃某紅等幕後金主。公安部有關負責人表示，公安機關將部署開展新一輪打擊整治民族資產解凍類詐騙專項行動，從嚴打擊懲治幕後金主和骨幹成員，集群打擊各層級代理人和黑灰產人員，實現全鏈條、全環節打擊整治。