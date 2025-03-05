黎智英認曾把道德價值形容為核武器 稱是中共所沒有

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（5日）踏入第143日。黎智英繼續自辯。控方早前完成盤問，辯方今日展開覆問。黎承認曾以誇張表達方式，把道德價值形容為核武器，直言這是中共所沒有的。

控方盤問期間，提及黎智英在2019年9月8日發表文章〈這是良知之戰〉，內容寫到「孤身一人站着的白衫青年問：『阿Sir，係咪跌咗良心？』」、「不由分說一群警察衝過去，為了發洩個痛快，幾個警察把青年推倒壓在地下，打到頭破血流」。控方當時指黎智英編造這事件。辯方今日展示一篇〈蘋果日報〉報導，題為「旺角諷警『跌咗良心』 青年遭警打穿頭」。黎智英說，他正是讀到這報導，才寫上述文章，否認自己杜撰。

2019年7月10日，黎智英在保衞民主基金會（FDD）活動中發言，着美國在這場冷戰中，利用道德權威打勝仗，謂這就像對手赤手空拳上戰場，而你卻擁有核武器，可迅速解決對方。黎智英今日重申，核武器只是用來比喻道德價值，這是美國擁有而中共沒有，屬誇張的表達手法。所謂「解決對方」，意指利用道德權威擊敗他們。另外，2019年下旬，美國參議員克魯茲及史葛先後訪港，黎智英曾跟他們見面。黎今強調，他沒什麼邀請兩人訪港，也不知誰提出邀請。

就着本案從犯證人、法律助理陳梓華，黎智英今指，由於李柱銘介紹陳梓華給他時，形容陳較保守和平，因此他想透過陳梓華去緩和勇武派的暴力程度，認為這是符合邏輯的想法。黎智英強調，不知道陳梓華跟國際線有關。此外，黎智英稱沒有參與「35+」初選計劃籌劃，參與者之一、民主黨林卓廷是他的朋友，但自己與林出選一事無關。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022