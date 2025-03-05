銅鑼灣一日間醫療中心　疑不當處理醫療器材　遭暫時吊銷牌照

醫衞醫療中心的網站未有任何有關吊銷牌照或停業的通知。

衞生署暫時吊銷銅鑼灣一間日間醫療中心牌照。衞生署今日（5日）表示，早前接獲投訴，指銅鑼灣世貿中心一間名為醫衞醫療中心的日間醫療中心懷疑不當處理醫療器材，立即調查並進行突擊巡查。巡查期間，衞生署發現該日間醫療中心違反《私營醫療機構條例》的《日間醫療中心實務守則》，包括不當處理和管理麻醉藥物、沒有恰當消毒醫療器材，以及職員訓練及監督不足。此外，該日間醫療中心涉嫌就部分的檢查和監察記錄填寫虛假資料，當中包括醫療設備的檢查記錄。

衞生署又稱，暫時沒有就事件收到與該日間醫療中心有關的不良事件報告。鑑於該日間醫療中心違反多項實務守則，而且性質嚴重，對病人的安全構成潛在風險，為保障公眾利益，衞生署宣布由即日起暫時吊銷其日間醫療中心牌照，中心不可進行牌照上的專門服務，包括外科程序及麻醉程序。

同時，衞生署已啓動撤銷其牌照程序。若有足夠證據，衞生署亦會就涉案人士涉嫌使用虛假文書和專業失當行為，轉介有關執法或專業監管機構跟進。衞生署提醒曾於上述日間醫療中心接受麻醉程序包括腫脹麻醉的人士，如有不適，應立即求醫。