鵝頸橋底排長龍　市民專登請假冀打走四方小人　遊客體驗特別習俗

驚蟄過後，冬眠的動物會全部甦醒，亦表示小人開始多起來。傳統會在今日(5日)進行「打小人」，打走四方小人，驅邪避禍。即便今日氣溫驟降，鵝頸橋底也是人山人海。不僅有市民專登請假來「打小人」，更有遊客專程從內地來港就為體驗打小人習俗。有「小人婆」仙姑的神枱上還擺上了打小人的公仔，令傳統文化也顯得年輕化了。

東網記者約上午11時前往鵝頸橋底巡視，現場已排起長龍，拍打聲不絕於耳。熱門小人婆的攤位前更是人頭湧湧。小人婆樂姑表示，今年生意同去年差不多，市民來主要是想打走四方小人、身邊小人及保平安。她指，雖然今天氣溫較昨日(4日)低，但市民「打小人」的熱情不減，以往來慣的市民也有前來。在被問及市民對小人婆的選擇上，樂姑指，市民「打小人」選擇仙姑主要也是憑眼緣，自己本身屬政府發牌，也有不少固定客。更有客人專門將幾隻台灣的「打小人」公仔放到她這裏給客人欣賞，她形容對於「打小人」這一活動十分應景。

今日專程請假前來「打小人」的葉先生表示，自己年年都會來打小人，他笑稱，前些年就沒有甚麼「目標小人」，不過近年會希望打走一些特別衰的小人。他覺得與往年相比人流多了不少，去年自己也是差不多時間前來，相比下感覺隊伍長了不少。葉先生指，自己對仙姑也沒有特別的選擇，通常會選一些排隊比較少的仙姑，打完即走。

首次專程來港打小人的遊客劉小姐表示，自己與友人一同從東莞前來，雖然東莞也有「打小人」的傳統，但也希望來港體驗一下本地風俗。劉小姐認為在香港「打小人」的價錢也不算貴，較為公道。

另一市民陳女士就表示，自己今年是第一次前來「打小人」，也是朋友推薦她來的，說可以打走身邊的小人，保平安，自己就前來試試，也希望可以藉此打走生活上和工作中的小人。陳女士指，由於是第一次來，在仙姑的選擇上亦無特別要求，都只是憑藉眼緣選擇。